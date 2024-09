Vanhaezebrouck komt met verrassend antwoord op vraag of hij Tedesco wil opvolgen

De voorbije interlandperiode was net als het EK geen succes voor de Rode Duivels. En dan wordt automatisch gesproken over een nieuwe bondscoach.

Bondscoach Domenico Tedesco ligt al een hele tijd onder vuur. Er was de zaak Thibaut Courtois, het tegenvallende EK en nu ook de uithaal van Kevin De Bruyne.

Het lijkt er wel op dat de Duitser de boel niet onder controle heeft. De lokroep voor een nieuwe bondscoach begint steeds luider en luider te klinken.

De naam die dan onmiddellijk valt is Hein Vanhaezebrouck. Velen zien in hem de ideale figuur om orde op zaken te stellen bij de nationale ploeg.

In MidMid reageerde hij op die geruchten. “Ja, dat hoor je overal. Maar het doet er niet toe eigenlijk. Je wil een job waarvan je denkt: daar kan ik mijn dingen in kwijt, ik kan daar iets toevoegen en de groep iets bijbrengen.”

Vrij ontwijkend antwoord en Vanhaezebrouck blijft geen ja of neen zeggen. “En dat is het. Dan probeer je daar het maximale uit te halen en ervoor te zorgen dat iedereen tevreden is. Mijn grootste doel is altijd de mensen in het stadion blij te maken.”