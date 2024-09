David Hubert ziet waar het beter moet bij Anderlecht: "Dat moeten we absoluut verbeteren"

David Hubert staat voor een tweede uitdaging met Anderlecht als interim-coach, opnieuw vrij pittig, met de thuismatch tegen Ferencvaros. Een zeer belangrijke wedstrijd, in een complexe situatie.

Bij de loting van Anderlecht dachten velen dat Anderlecht een erg goede loting had getroffen. Een maand later is de situatie zodanig veranderd dat het verslaan van de Hongaren verre van een uitgemaakte zaak is.

David Hubert nam vorige week het team over na het ontslag van Brian Riemer. Een mooie uitdaging voor iemand die tot een week geleden de U18 trainde, en die nu zijn eerste wedstrijd in de Europa League zal leiden.

"We hebben twee extra trainingen gehad, maar de tijd is nog steeds beperkt. Ik heb wel meer tijd gehad met de spelers, via individuele gesprekken, video's, analyses van de wedstrijd tegen Charleroi", legt Hubert uit tijdens een persconferentie dinsdag.

"We moeten zaken perfectioneren, verbeteren, zelfs sommige dingen corrigeren. Het doel is om constant te evolueren, wedstrijd na wedstrijd te verbeteren", benadrukt de interim-coach. Een van de belangrijkste aandachtspunten voor Anderlecht is duidelijk de afwerking. "Ja, dat moet absoluut verbeteren. We hebben veel mogelijkheden... en weinig kansen. We moeten betere keuzes maken in het afwerkingsgebied".

Hubert zal nog steeds genieten van zijn Europese debuut. "Dit is het hoogtepunt van een heel seizoen voor de spelers, een beloning. En nu is het de bedoeling om een goede indruk te maken, elke wedstrijd te spelen, vooral thuis, om te winnen."

"Ze hebben hoge verwachtingen en dat is heel normaal, zo hoort het ook. Het dwingt ons ook om hoger te mikken", besluit David Hubert.