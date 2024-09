📷 Beerschot zorgt voor wat positiviteit en heeft eindelijk nieuwe set truitjes beet, mét aandacht voor lokale link

Beerschot in vrolijkere tijden. Wat misschien voor wat positiviteit kan zorgen, zijn de nieuwe shirts die eindelijk beschikbaar zijn. Het gaat dan over de tweede uitrusting.

Uitgerekend in aanloop naar de derdy bij aartsrivaal Antwerp kunnen deze shirts voorgesteld worden. We kennen Beerschot natuurlijk allemaal van de paars-witte kleuren. Die zullen de spelers sowieso dragen in de thuiswedstrijden en in andere gevallen wanneer dat toegelaten is, afhankelijk van de kleuren van de tegenstander.

Het was tot dusver voor Beerschot nog altijd wachten op een tweede en derde set truitjes. Omdat Beerschot pas laat in zee ging met sponsor Star Casino Foundation, een sponsor die samenwerkt met verschillende ploegen uit het Belgische voetbal, duurde het langer voor de Italiaanse kledijsponsor Errea om de shirts te ontwikkelen.

Tweede uitrusting Beerschot wit met gele accenten

Uiteindelijk is de tweede uitrusting nu wel gearriveerd en Beerschot stelt die dan ook trots voor. Het wordt de Diamond Kit genoemd. Buitenshuis zal Beerschot indien nodig in het wit spelen, maar ook de gele accenten op deze tenue vallen op. Die zijn uiteraard niet zomaar aangebracht, er zit een hele redenering en een verhaal van lokale verankering achter.

Onze tweede uitrusting van het seizoen is gebaseerd op de zeldzame gele diamanten. Hiermee wil de club de prominente aanwezigheid van de diamantensector in Antwerpen nog eens extra in de kijker plaatsen.#WeAre13 pic.twitter.com/TzZ4faIW7M — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) September 26, 2024

"Onze tweede uitrusting van het seizoen is gebaseerd op de zeldzame gele diamanten. Hiermee wil de club de prominente aanwezigheid van de diamantensector nog eens extra in de kijker plaatsen", laat Beerschot weten op sociale media. De naam van de hoofdsponsor is in het zwart op de witte kledij gedrukt, wat voor een duidelijk contrast zorgt.

Shorts en sokken in zelfde kleur als Beerschot-truitjes

Ook de shorts en de kousen zijn in het wit met gele accenten. Er moet dus niet altijd paars bij komen kijken.