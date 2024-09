Opvallend: Ploeg uit JPL heeft nog altijd geen tweede en derde set truitjes

De Jupiler Pro League is ondertussen zes speeldagen ver. Toch beschikt promovendus Beerschot nog altijd maar over één setje wedstrijdshirts.

Beerschot speelde dit seizoen al drie keer op verplaatsing, maar dat deed de nieuwkomer telkens in hun paarse thuisuitrusting. Een tweede of een derde set is er nog niet voor de promovendus.

De reden daarvoor moet volgens Gazet van Antwerpen in Italië gezocht worden. Kledingsponsor Errea uit Parma is nog bezig aan het ontwikkelen van de shirts.

Dat komt omdat Beerschot pas laat in zee ging met sponsor Star Casino Foundation. Voor de thuisshirts werd hun logo zelfs gewoon op de paarse shirts geplakt.

Ook tegen volgende week zondag op Charleroi zou Beerschot nog in paarse truitjes moeten spelen, omdat de nieuwe uitshirts tegen dan nog altijd niet beschikbaar zullen zijn.

Gelukkig is paars een niet vaak voorkomende clubkleur, waardoor er bitter weinig problemen zijn om in die kleur aan te treden. Tegen eind deze maand zouden alle nieuwe shirts beschikbaar moeten zijn.