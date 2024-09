Jorge Jesus slaat keihard terug naar Ronald Koeman en haalt het Nederlandse voetbal helemaal onderuit

Nederlands bondscoach Ronald Koeman heeft zich in bepaalde kringen niet populair gemaakt. Jorge Jesus heeft stevig uitgehaald naar Koeman én het Nederlandse voetbal.

Het is hommeles tussen Ronald Koeman en Steven Bergwijn. Dat ligt aan de basis van de zaak. Steven Bergwijn is in de afgelopen transferperiode van Ajax naar het Saoedische Al-Ittihad gegaan. Koeman stelt het niveau van de Saoedische competitie in vraag en heeft dan ook aangekondigd dat Bergwijn voorlopig niet meer in aanmerking komt voor Oranje.

Dat is bij de speler in kwestie uiteraard niet in goede aarde gevallen, maar er zijn nog andere mensen die zich storen aan de taal van Koeman. Jorge Jesus, de ex-trainer van Benfica, kan de woorden van Koeman ook maar matig appreciëren. Jesus is momenteel aan de slag als trainer van Al-Hilal, de koploper in de Saudi Football League.

Koeman een gebrek aan kennis verweten

"Hij heeft geen enkel recht om dat te zeggen", is Jesus bij A Bola hard voor de bewering van Koeman dat de competitie in Saudi-Arabië niet veel voorstelt. "Hij kent de Saudische competitie niet eens. Die valt op geen enkele manier te vergelijken met de Eredivisie." Een duidelijk antwoord aan het adres van Koeman, die het voetbal in het Midden-Oosten volgens Jesus dus beter moet bestuderen.

Het is niet enkel Koeman zelf die op de korrel wordt genomen, ook de reeds vernoemde Eredivisie. "De Eredivisie is een tweederangscompetitie, het is één van de zwakste competities van Europa", gaat Jesus nog een stevige stap verder. Een behoorlijk onnodige uitlating, maar het toont aan hoezeer de Portugees op zijn teen is getrapt.

Bij Wijnaldum een minder groot probleem

Daarnaast is ook wel niet alles rechtlijnig in het betoog van Koeman. Hij nam Wijnaldum immers wel mee naar het EK en die speelde op dat moment ook in Saudi-Arabië.