Glen De Boeck doet wel zeer opvallende onthulling over JPL-club: "Ik heb hen afgelopen zomer een Afrikaanse spits aangeboden die géén geld kostte, maar die beter is dan Lukaku"

915

Beerschot zit in een zeer lastige situatie. Wat vaak wordt gezegd, is dat er niet genoeg kwaliteit in de kern zit. Volgens Glen De Boeck had de situatie er anders kunnen uitzien.

Glen De Boeck was ooit nog voor korte tijd coach van Germinal Beerschot. Hij ziet dat de situatie bij de club nog steeds hetzelfde is. "Nog steeds hetzelfde fundamentele probleem: een gebrek aan stabiel beleid", begint hij bij De Zondag. "Want een club leiden vanuit het buitenland, dat niet. Punt. Vooral niet als voor het dagelijks management niet met de juiste mensen wordt gewerkt. En ik zie geen voetbalmensen in het bestuur." Op sportief vlak loopt het echt niet. Beerschot staat alleen laatste met slechts één punt uit acht wedstrijden, met dezelfde coach die hen afgelopen seizoen kampioen maakte in de Challenger Pro League. "Het probleem is niet Kuyt, het probleem is het gebrek aan kwaliteit. Want je koopt beter vijf goeie dan dertien middelmatige spelers", gaat hij verder. Ondertussen is De Boeck analist en spelersmakelaar. "Ik heb hen afgelopen zomer een Afrikaanse spits aangeboden die géén geld kostte, maar die beter is dan Lukaku, echt waar. Ze wisten het beter, moesten hem niet hebben. Idem voor een linksachter, type Babayaro en voor een verdedigende middenvelder van 18 jaar, type Touré…", onthult hij nog.