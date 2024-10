OFFICIEEL: Kylian Hazard heeft opvallende nieuwe uitdaging beet in België

Kylian Hazard heeft een nieuwe club beet. Hij gaat aan de slag bij Tubize-Braine in de eerste nationale.

Kylian Hazard zat sinds deze zomer zonder club. De aanvaller liep een zware knieblessure op bij RWDM waardoor hij daar niet meer in actie kwam in 1A.

Hij werd afgelopen seizoen nog uitgeleend aan SK Beveren na de winterstop, maar speelde ook daar slechts drie wedstrijden voor de club.

Nu heeft hij besloten om zijn carrière verder te zetten bij Tubize-Braine. Dat is de club waar hij eerder al in de jeugd speelde, net als zijn broers Eden, Thorgan en Ethan. Ethan speelt er overigens nog steeds op 21-jarige leeftijd.

Bovendien is zijn vader Thierry voorzitter bij de club. "Hij heeft altijd gezegd dat hij nog vijf goede jaren als profvoetballer in zich heeft. Maar zijn revalidatie duurde lang. Daarom kwamen we met hem overeen dat het beste zou zijn als hij zijn carrière hier opnieuw zou lanceren", vertelde Thierry bij RTBF.

Het zou dus goed kunnen dat hij binnenkort oog in oog staat met Anderlecht. Tubize-Braine neemt het op 31 oktober thuis op tegen paars-wit in de Croky Cup.