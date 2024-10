Frankrijk verliest weeral grote naam voor het straks de Rode Duivels partij geeft

Domenico Tedesco is niet de enige die te maken heeft met afwezigheden voor de UEFA Nations League-wedstrijden. Dayot Upamecano zal de wedstrijden in oktober missen.

Terwijl Domenico Tedesco moet het stellen zonder Romelu Lukaku, die ervoor kiest om in Napels te blijven om aan zijn vorm te blijven werken, en met een licht geblesseerde Kevin De Bruyne, heeft Didier Deschamps zijn eigen problemen.

Zo is Kylian Mbappé afwezig, officieel geblesseerd... maar toch basisspeler dit weekend in de Liga, wat in Frankrijk voor ophef zorgt. En nu heeft een andere basisspeler van het Franse elftal zich geblesseerd afgemeld: Dayot Upamecano liep zondag een hamstringblessure op tijdens de gelijkspel van Bayern München in Frankfurt.

De verdediger van Bayern München heeft een MRI-scan ondergaan, onthult L'Equipe, waarvan het resultaat negatief bleek te zijn. Hij zal rust moeten nemen en zal daarom de wedstrijden van Frankrijk tegen Israël en in het Koning Boudewijnstadion op 14 oktober missen.

Dayot Upamecano is dit seizoen een belangrijke speler voor Bayern München, met 9 gespeelde wedstrijden in alle competities. Deze zondag scoorde hij één van de drie doelpunten van zijn team in Frankfurt (3-3) en speelde hij 90 minuten, maar raakte toch geblesseerd tijdens de wedstrijd.

Tijdens het bezoek van de Rode Duivels aan Frankrijk in september was Upamecano basisspeler en speelde de volledige wedstrijd. Dit zal dus een aanzienlijke afwezigheid zijn die Didier Deschamps moet zien te vervangen.