David Bates komt met een duidelijke boodschap na de nederlaag van Standard tegen Anderlecht

David Bates wist niet goed wat te zeggen na de nederlaag van Standard tegen Anderlecht op zondag. De Schotse verdediger, net als de rest van zijn team, wees op de veel te opvallende verdedigende fouten in de eerste helft.

De stemming was bedrukt bij Standard na de nederlaag op het veld van Anderlecht in de Clasico. De Rouches maakten veel te veel fouten in de verdediging aan het begin van de wedstrijd, zoals David Bates benadrukte.

"Het is moeilijk om te praten na zo'n prestatie. We incasseerden twee doelpunten in de eerste helft, waaronder een na tien minuten en een veel te gemakkelijk doelpunt. In een Clasico op Anderlecht was dit niet goed genoeg."

"We werkten aan defensieve korte corners, bekeken video's en toch krijgen we zo'n doelpunt tegen. Dat kan gewoon niet. Het is moeilijk om iets positiefs te zeggen na zoiets."

Het was ook een moeilijke namiddag voor Matthieu Epolo. De jonge Standard-doelman, die nochtans uitstekend presteerde sinds het begin van het seizoen, was geen onschuldige bij de tegendoelpunten.

"Er waren fouten, maar laten we ook kijken naar de reddingen en de clean sheets die Epolo heeft gehad sinds het begin van het seizoen. De verdediging moet ook sommige schoten kunnen voorkomen door meer druk te zetten."

"Normaal gesproken zijn we een team dat moeilijk te bespelen is in de omschakeling, maar dat was nu niet het geval. Als we snel scoren, verandert dat misschien de wedstrijd, maar we waren niet goed genoeg rond beide strafschopgebieden. Ik denk niet dat deze fouten te wijten zijn aan een meer aanvallend spel, want we stonden goed opgesteld bij de eerste twee."

Volgens de Schotse verdediger zou teruggaan naar de basis van het begin van het seizoen geen slechte zaak zijn. "We moeten teruggaan naar de basis, werken aan onze vorm, weer een team worden waar het niet gemakkelijk tegen is om te spelen en onze manier van afronden van acties verbeteren", besloot Davis Bates duidelijk.