Spitsenprobleem blij Club Brugge? Nicky Hayen hoopt hard op de terugkeer van Gustaf Nilsson

Club Brugge hoopt om Gustaf Nilsson snel te recupereren. De Zweed werd vooral tegen zijn ex-club Union hard gemist door de landskampioen.

Met een kuitblessure viel Gustaf Nilsson uit voor de wedstrijd in de Champions League tegen Sturm Graz. Daar kon Club Brugge nog rekenen op een klasseflits van Tzolis, de enige aanvaller die voor gevaar zorgde.

Tegen Union was het gemis van Nilsson wel groter. Vooral omdat zijn vervanger Ferran Jutgla eens te meer teleurstelde. De Spanjaard is het vertrouwen helemaal kwijt en lijkt te verkrampen iedere keer hij aan de bal komt.

Extra spits nodig voor Club Brugge?

Met de ziekte van Romeo Vermant had Hayen tegen Union geen enkele andere spits meer te beschikking, waardoor Skoras na de wissel van Jutgla in de spits moest spelen. Ook de Pool is op zoek naar zijn vorm, getuige zijn misser in de eerste helft.

Zal Nayen intern pleiten voor een nieuwe spits deze winter? "Dat zullen we intern bespreken", ontweek Hayen de vraag toch wat. Maar het mag duidelijk zijn dat er achter Nilsson op dit moment eigenlijk geen waardig alternatief is.

En dus is het hopen dat de Zweed snel hersteld is van zijn blessure. "Het is vooral een lastige blessure. Dat kan nog enkele dagen duren, maar zeker geen weken." Hayen hoopt dat Nilsson over 11 dagen tegen Westerlo opnieuw beschikbaar is.