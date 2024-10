Heel wat commotie rond Kylian Mbappé in Frankrijk om wel zeer bijzondere reden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kylian Mbappé heeft voor heel wat heisa gezorgd in Frankrijk. Tijdens de wedstrijd van Frankrijk tegen Israël werd de spits gespot bij een nachtclub in Stockholm, Zweden.

Er was in Frankrijk al heel wat te doen om Kylian Mbappé. De sterspeler van Les Blues werd niet opgeroepen, omdat hij zou moeten herstellen van zijn blessure.

Het opvallende is dan weer dat hij bij Real Madrid wel gewoon alweer op het veld stond. Afgelopen weekend speelde hij zelfs 70 minuten tegen Villarreal.

Dat zorgde voor heel wat verontwaardiging in Frankrijk. Daar waren ze er echt niet blij mee, sommigen stellen zich dan ook de vraag of het niet gewoon een gebrek aan motivatie is bij de Fransman.

Terwijl hij al in het oog van de storm staat, deed Mbappé er nu zelf een schepje bovenop. Terwijl Frankrijk het in de Nations League opnam tegen Israël, werd hij gespot bij een nachtclub in Stockholm.

Voordien was hij al gaan dineren in een exclusief restaurant, dat meldt Sportbladet, dat ook een foto kon maken van Mbappé. Hij probeerde zich wat te vermommen door een mondmasker op te zetten, maar dat lukte dus niet. Zo stelt de Franse kapitein niet meteen een goed voorbeeld...