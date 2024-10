Knaltransfer op komst? 'Europese topclub aast op Andreas Skov Olsen'

Zal Andreas Skov Olsen in januari dan toch zijn gedroomde transfer krijgen? De winger wordt gelinkt aan AC Milan.

Afgelopen zomer werd gedacht dat Andreas Skov Olsen voor een nieuw avontuur zou kiezen. Uiteindelijk bleef hij gewoon bij Club Brugge, maar aan interesse ontbrak het niet.

Tegen het einde van de mercato toonde Feyenoord concrete interesse in de vleugelspeler. Deze week gaf hij in een interview met Tipsbladet toe dat een move naar de Eredivisie een optie was, maar dat de transfer al snel werd afgeschoten.

Maar het zou kunnen dat Skov Olsen in januari alsnog een mooie transfer kan gaan maken. Volgens La Gazetto dello Sport staat hij bovenaan het lijstje bij AC Milan.

Daar zien ze het als een voordeel dat hij al ervaring in de Serie A heeft opgedaan bij Bologna. Milan hoopt hem te kunnen binnenhalen voor zo'n 15 miljoen euro.

Maar ook Noa Lang zou op het lijstje van de Italiaanse club staan. Hij krijgt maar weinig speeltijd bij PSV en zou ook kunnen openstaan voor een nieuwe uitdaging.