"Tedesco buiten" als eindpunt? Zoveel kost het de voetbalbond om bondscoach te ontslaan

Vijf minuten voor affluiten tegen Frankrijk werd er "Tedesco buiten" geroepen. Een dergelijke oproep is vaak het begin van het einde.

Dat de fans precies tegen Frankrijk roepen om het ontslag van bondscoach Domenico Tedesco is best wel vreemd. De Rode Duivels speelden nochtans geen slechte wedstrijd.

Opgekropte frustratie over de bondscoach van de laatste maanden zullen we het dan maar noemen. Maar we weten allemaal maar al te goed dat dergelijke protesten uiteindelijk altijd een vervolg krijgen. Vraag het maar aan Brian Riemer.

In het verleden waren er nog heel wat voorbeelden van coaches die het publiek tegen zich kregen en niet veel later mochten vertrekken. Al is het uitkijken hoe de voetbalbond in dit dossier zal reageren.

Er is immers het probleem dat de voetbalbond krap bij kas zit, na het verlies van 12 miljoen euro in het vorige boekjaar. En een coach ontslaan, dat kost altijd handen vol geld.

De Waalse krant La Capitale becijferde wat het zou kosten om Tedesco nu de bons te geven. Het kostenplaatje daarvoor zou op 1,7 miljoen euro uitkomen. Afwachten dus...