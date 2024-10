Lukaku praat over Courtois en Tedesco én wijst één partij héél duidelijk met de vinger

Thibaut Courtois wil niet meer voor de Rode Duivels spelen onder Domenico Tedesco, terwijl Romelu Lukaku zich momenteel niet kan opladen voor de nationale ploeg. Laatstgenoemde heeft overigens een héél duidelijk mening over de zaak van eerstgenoemde.

"Ik ken Thibaut en ik ken de coach", windt Romelu Lukaku er bij Friends of Sports geen doekjes om. "En ik heb met allebei een gesprek gehad. Ze kennen mijn mening en ik kom met beiden nog goed overeen."

Romelu Lukaku vindt echter dat de Belgische voetbalbond in de spiegel moet kijken. "Ze hebben het niet goed afgehandeld. In mijn ogen hadden de mensen van de bond de druk kunnen weghalen bij Thibaut en bij de speler."

© photonews

"Waarom is er op de eerste persconferentie na het voorval niet duidelijk gemaakt dat er géén vragen mochten gesteld worden over Thibaut Courtois en Domenico Tedesco?", aldus Lukaku. "Wat als iemand het wel zou gedaan hebben? Dan was die persoon niet langer welkom."

"Sir Alex Ferguson deed het ook op die manier bij Manchester United", trekt Big Rom een opvallende vergelijking. "Hij controleerde op die manier alles. Bij ons sleept het maanden nadien nog steeds aan. Dat kan toch niet?"

Komt Romelu Lukaku nog terug bij de Rode Duivels?

Ondertussen is het koffiedik kijken wanneer (en of) we Lukaku nog zullen terugzien in het Belgische shirt. "Ik hoop dat ik de passie voor de Rode Duivels kan terugvinden", zorgde de aanvaller alvast voor een opvallende uitspraak.