Lukaku doorbreekt de stilte en... we moeten ons zorgen maken: "Ik hoop dat ik de passie voor de Rode Duivels kan terugvinden"

Romelu Lukaku gaf forfait voor de laatste wedstrijden van de Rode Duivels. Volgens Domenico Tedesco was de aanvaller fysiek niet klaar. Al speelde er iets helemaal anders...

Romelu Lukaku speelde zijn laatste wedstrijd voor de Rode Duivels op het EK. De voorbije twee interlandperiodes gaf Big Rom forfait.

De officiële uitleg: een hectische transferzomer - met uiteindelijk een transfer naar SSC Napoli - zorgde ervoor dat de aanvaller fysiek niet klaar was. Maar er is meer aan de hand.

© photonews

"Ik hoop dat ik op termijn de passie kan terugvinden om voor de nationale ploeg te voetballen", aldus Lukaku bij Friends of Sports. " Ik hoop dat het vuur in mij opnieuw gaat branden voor de Rode Duivels."

Big Rom steekt niet onder stoelen of banken dat het teleurstellende WK in Qatar én het zwakke EK in Duitsland sporen heeft nagelaten. "Het is moeilijk voor mij om nu terug te keren."

Komt Romelu Lukaku nog terug bij de Rode Duivels?

"Ik wil met een goed gevoel voetballen", legt Lukaku uit. "Dat is momenteel moeilijk. Bij je club krijg je na een teleurstelling quasi meteen een nieuwe kans. Met de Rode Duivels ligt het volgende doel pas over twee jaar. Dat lijkt heel ver weg."

Lukaku wil zijn internationaal pensioen (nog) niet aankondigen. "Ik wil zeker een leidersrol opnemen. Maar verwacht niet dat ik blij ga zijn als we niet winnen. Dat ontbreekt bij deze lichting: voetballend staan we héél ver, maar qua winnaarsmentaliteit kan het veel beter."