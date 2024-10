Opnieuw streep door de rekening voor Frenkie De Jong na nieuwe blessure

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is niet het seizoen van Frenkie De Jong. De Nederlander sukkelt al een tijdje met blessures.

Frenkie De Jong was eindelijk terug van een lange enkelblessure. De Nederlandse middenvelder speelde al een kwartier in de Champions League wedstrijd tegen Young Boys waarin Barcelona met 5-0 overtuigend won.

Ook in de Spaanse competitie maakte De Jong opnieuw minuten. In de wedstrijd tegen Alavés viel de 27-jarige spelverdeler tien minuten voor tijd in. Ook die wedstrijd won Barcelona met 0-3.

De Jong leek eindelijk opnieuw vertrokken te zijn en kon hopen op een basisplaats tegen Sevilla zondagavond. De Nederlander kreeg in de aanloop naar die wedstrijd opnieuw een domper te verwerken.

Tijdens de training op vrijdagochtend blesseerde De Jong zich opnieuw. Het zou niet drastisch zijn maar gaan om 'een klein spierongemak'. "We wachten tot morgen om te zien hoe Frenkie zich voelt. Hij trainde deze week goed, maar eindigde met klachten", sprak Barcelona-coach Flick.

Afwachten naar de ernst van de blessure dus. Door het blessureverleden van De Jong worden geen risico's verwacht van Flick. De kans is groot dat de Nederlander niet zal spelen tegen Sevilla.