"Een slechte Lukaku": Italiaanse pers is hard voor Romelu Lukaku die voor twijfels zorgt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Italiaanse pers is streng voor Romelu Lukaku. De Belgische speler heeft twee opeenvolgende wedstrijden gespeeld zonder beslissend te zijn.

Afgelopen zondag stond Romelu Lukaku in de basis bij Napoli tegen Lecce. De ploeg van Antonio Conte won met 1-0. Maar de Rode Duivel heeft niet gescoord... Voor zijn laatste veldgoal moeten we terug naar half september. De Italiaanse pers is niet mild voor de Rode Duivel.

La Gazzetta dello Sport gaf Big Rom een score van 5 op 10 voor zijn prestatie. "Een slechte Lukaku. Hij was niet alert. En wanneer hij een goede bal kreeg, trapte hij die naar de Curva A (de tribune van de ultras van Napoli n.v.d.r.)", schrijft de krant.

Het Italiaanse medium meldt dat de situatie van de Belgische speler vragen heeft opgeroepen, met name over de beslissing van Aurelio De Laurentiis, de president van Napoli, om 30 miljoen euro te investeren om Lukaku binnen te halen.

De krant Il Mattino beschrijft de hoop van Napoli om de Lukaku van vroeger terug te zien, zoals tijdens zijn periode bij Inter Milan onder Antonio Conte.

Sinds zijn aankomst bij Napoli heeft de Rode Duivel 3 doelpunten gescoord en 4 assists gegeven in 7 wedstrijden. Op papier blijft dat goed, maar zijn recente prestaties lijken tekort te schieten. Hij zal dus alles moeten geven om dinsdag beslissend te zijn tegen AC Milan.