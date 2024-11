Standard verrast met ambitieuze plannen voor transferwindow - Wie zijn de geheime doelwitten?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard won tegen STVV opnieuw een belangrijke wedstrijd tegen STVV en duikt zo (voorlopig) de top-6 in. Er zijn wel nog steeds duidelijke werkpunten bij de Rouches, zeker voorin want veel werd er nog niet gescoord door de Luikenaars dit seizoen.

Standard gaat steeds op zoek naar buitenkansjes op de transfermarkt. In januari gaan ze zich nog eens volop willen gaan versterken. En daarbij hebben ze een paar absolute knallers op het oog.

Standard wil zich versterken

Volgens Soccer Laduma zijn de Rouches in ieder geval al enkele dagen of weken aan het rondkijken in Zuid-Afrika. De club zou zijn oog hebben laten vallen op twee spelers.

Standard zou geïnteresseerd zijn in Mohau Nkota en Monnapule Saleng. Een paar dagen later blijkt nogmaals dat ze die twee spelers wel degelijk willen inhalen.

Twee aanvallende versterkingen

Nkota speelt als rechtsvoor bij Orlando Pirates in Zuid-Afrika, Saleng speelt het liefst als linksvoor. Beide spelers kunnen aanvallende versterking bieden voor de Rouches, die nog steeds niet al te veel doelpunten scoorden dit seizoen.

De volgende weken zal moeten blijken hoe ver ze zullen gaan om de spelers los te weken. Op Transfermarkt hebben ze een marktwaarde van meer dan een miljoen euro, dus het is nog niet uit te sluiten dat ze diep in de buidel zullen moeten tasten.