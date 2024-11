Wil Sint-Truiden de wedstrijd tegen Standard opnieuw laten spelen? STVV reageert officieel

Sint-Truiden zag in de slotfase van de wedstrijd tegen Standard de beslissende gelijkmaker van Adriano Bertaccini afgekeurd worden voor buitenspel. Een beslissing waar heel wat heisa is rond ontstaan. De Kanaries nemen de tijd om na te denken over eventuele volgende stappen.

Na het laatste fluitsignaal was Sint-Truiden furieus over de afgekeurde goal van Adriano Bertaccini wegens buitenspel. De eerste reacties benadrukten het onbegrip van de Truienaars, die uitleggen dat een nieuwe fase begint op het moment dat Matthieu Epolo de bal controleert, waardoor Bertaccini naar voren kan komen om druk te zetten.

Zullen ze vragen om de wedstrijd opnieuw te spelen vanwege deze cruciale fase? De club heeft antwoord gegeven op deze vraag in een verklaring bij Le Soir.

Sint-Truiden laat niet over zich heen lopen maar wil niet overhaast te werk gaan: "We gaan de tijd nemen om na te denken, want het is niet in ons belang om dingen op te rakelen zonder alle feiten in handen te hebben."

? | De VAR heeft de blunder van Matthieu Epolo voor buitenspel gecorrigeerd. ❌ #STASTV pic.twitter.com/IXEeozdriD — DAZN België (@DAZN_BEFR) 2 november 2024

Geen overhaaste beslissing

De Kanaries zullen nauwlettend letten op de rechtvaardiging van het scheidsrechtersdepartement: "We zullen de mening van de scheidsrechterlijke instantie afwachten tijdens de traditionele 'Under Review' en dan zullen we ons beraden over de meest geschikte positie. Ons doel is om op een vreedzame manier verder te gaan, zodat de rust kan zegevieren na een wedstrijd die waarschijnlijk tot discussie zal leiden. We zullen te zijner tijd communiceren."

Dit allemaal zou kunnen leiden tot een nieuwe soap rond het mogelijk herspelen van een wedstrijd. De bond heeft bepaalde maatregelen genomen om te voorkomen dat er zich nieuwe gevallen voordoen zoals bij Anderlecht - Genk en Mechelen - Club Brugge vorig seizoen, en deze maatregelen zouden dus snel worden getest.