Jonge Duivel Matteo Dams schuwt de grote namen niet en doet opvallende uitspraak

Vrijdag zullen de Jonge Duivels het tegen Tsjechië opnemen. Matteo Dams kan zijn debuut maken voor de beloften van de nationale ploeg.

Matteo Dams maakt bijzonder veel indruk bij PSV dit seizoen. Hij werkte zich in Nederland ondertussen op tot vaste basisspeler bij de regerende kampioen.

Zo maakt hij er met Johan Bakayoko het mooie weer. Maar in tegenstelling tot de aanvaller, werd Dams niet opgeroepen voor de Rode Duivels.

Hij is er wel voor de eerste keer bij met de Jonge Duivels. Meteen voor een levensbelangrijk tweeluik tegen Tsjechië. Dams hoopt er zijn debuut te maken. Hij heeft in ieder geval al ervaring in grote matchen, want hij mocht starten in de vier CL-wedstrijden van PSV.

"Ik was niet echt onder de indruk van mijn tegenstanders in de Champions League, maar wel van de dingen eromheen: de hymne, het stadion, het opkomen op het veld, enzovoort", doet hij volgens Het Nieuwsblad al meteen een zeer verrassende uitspraak.

"Het voetbal zelf voelde zoals elke andere wedstrijd en Achraf Hakimi of Ousmane Dembélé hebben bij wijze van spreken ook maar twee benen. Als kind droom je natuurlijk van de Champions League, dus dan probeer je jezelf sowieso te laten zien", besluit hij.