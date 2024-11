Johan Boskamp ziet dat Vincent Mannaert het lot van Domenico Tedesco al bepaald heeft: "Duidelijk signaal"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet na de zwakke prestatie van de Rode Duivels tegen Italië. "Als ik er was, dan was ik bij de rust naar huis gegaan", zegt hij zonder omhaal in HBvL. "Kevin De Bruyne heeft gelijk: deze lichting is gewoon niet goed genoeg."

Over de tactiek van bondscoach Domenico Tedesco is Boskamp evenmin mild. "De spelers zeiden dat de afwachtende houding voor rust een opdracht van de coach was. Dan ben je toch maar wat aan het klooien in een thuiswedstrijd? De tweede helft was iets beter, maar dat lag meer aan de Italianen die achter de bal kropen." Zondag kan weleens de laatste interland zijn voor Tedesco als bondscoach, denkt Boskamp. "Mijn gevoel zegt van wel. Zeker nu de nieuwe CEO naar Courtois is gevlogen, terwijl diens standpunt al duidelijk is: hij keert alleen terug onder een nieuwe bondscoach. Dat lijkt me een duidelijk signaal." Toch vindt Boskamp het te makkelijk om alles op Tedesco te schuiven. "Als je ziet welke sterkhouders hij de laatste maanden moest missen... Bovendien sturen veel spelers ook bij andere landen hun kat naar de Nations League. Kijk naar Harry Kane, die tenminste zegt: 'Je land gaat boven je club'. Veel spelers denken daar helaas anders over." Boskamp ziet ook een cultuurverschil met het tijdperk van Roberto Martinez. "Toen waren de spelers de baas en kwamen ze liever naar de nationale ploeg." "Tedesco heeft dat proberen te veranderen, maar die strijd heeft hij verloren. De overvolle voetbalkalender speelt ongetwijfeld ook een rol, maar we moeten niet alles op Tedesco steken."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Israël - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (17/11).