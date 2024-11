Nieuwe eigenaar geeft zowaar spelers Deinze een veeg uit de pan: "Onacceptabel en onrespectvol"

Na een periode van talrijke statements en communicatie, is het de laatste dagen opvallend stil geworden bij SK Deinze. Dit wordt niet alleen opgemerkt door de media, maar ook door de spelers zelf, die klaagden over een gebrek aan informatie.

Doudou Cissé, de eigenaar van de club, erkent dat de situatie anders had gemoeten: "Dat wij de spelers niet op de hoogte houden? Dat is fout. Ik ben al drie keer bij hen geweest om mijn verhaal te doen, maar de derde keer was het gedrag van de spelers onacceptabel en onrespectvol", vertelt hij bij Sporza.

Cissé benadrukt dat hij wel bereid is om de dialoog met de spelers te blijven voeren. "Eergisteren heb ik ze weer proberen gerust te stellen. Vorige week heb ik ook een gesprek gehad met de trainer en de kapitein. Ik ben echt niet bang om met mensen te spreken, hoor. Al is het maar om duidelijk te maken dat ik goede bedoelingen heb."

Ondanks zijn pogingen lijkt de situatie steeds gespannener te worden, met stakingen en meerdere spelers die hun vrijheid hebben aangevraagd. De eigenaar begrijpt de frustratie van de spelers, maar vraagt hen om geduld:

"Ik begrijp hun ongeloof, onzekerheid en stress, maar ze moeten me tijd geven." Cissé heeft bovendien duidelijk aangegeven wat zijn prioriteit is: "Ik moet de tijd gegund worden om het in orde te brengen. We gaan niet naar de club om wat rond te stappen, maar om te werken en ze te verzekeren van een toekomst."

Deze of volgende week is geld er. We zullen binnenkort grote delen van de lonen, het stadion en de licentiekosten af kunnen betalen

Toch wordt de situatie voor Cissé steeds moeilijker. "Heel België is momenteel tegen ons en is negatief over alles wat we doen. Ik snap niet dat er plots zo’n golf van haat en persoonlijke aanvallen is", zegt hij. Cissé beweert zelfs bedreigingen te hebben ontvangen, zowel persoonlijk als richting zijn familie. "Normaal duurt het overnemen van een club twee tot drie maanden, maar wij moeten het doen in zes dagen. Daarom snap ik niet dat mensen ons niet wat meer ademruimte geven."

De eigenaar van Deinze, die al 15 jaar actief is in het voetbal, inclusief ervaring als spelersmakelaar en adviseur, geeft eerlijk toe dat hij spijt heeft van de overname: "Ja, natuurlijk", zucht hij. "Maar hoe dan ook zullen we tot het einde gaan voor Deinze. Wij stappen niet in een club om daar maar wat rond te dwalen. Deze of volgende week is geld er. We zullen binnenkort grote delen van de lonen, het stadion en de licentiekosten af kunnen betalen."