🎥 Zeer bizar moment: scheidsrechter vergeet wie er moet aftrappen en dat zorgt voor Comedy Capers in Zulte Waregem - Seraing

Zulte Waregem heeft op zondagavond flink uitgehaald tegen Seraing. Er werd met liefst 5-1 gewonnen, met dank ook vooral aan Jelle Vossen. Die pakte uit met een knappe hattrick. Essevee blijft co-leider in de Challenger Pro League.

Vijf minuten voor rust was het nog steeds 0-0 aan de Gaverbeek, maar daarna ging het snel. Eerst maakte Diop er 1-0 van, nog voor de rust kon Jelle Vossen de score al gaan verdubbelen.

En meteen na de pauze werd het dankzij Vossen al meteen 3-0. Vanop de strafschopstip kon hij daarna zijn hattrick vervolledigen. Erenbjerg maakte het mandje helemaal vol voor Essevee, Seraing zag zichtbaar af.

Gek moment net na de rust

De troepen van Mbaye Leye - in een niet eens zo ver verleden nog coach bij Zulte Waregem en van Vossen - konden vanop de stip wel nog de eer enigszins redden, maar verder dan een zware 5-1 nederlaag kwamen ze niet meer.

⁉️ | Wacht, wie heeft de aftrap gegeven in de eerste helft? 🤣🤡 #ZWASER pic.twitter.com/RrfO3dGuQi — DAZN België (@DAZN_BENL) November 24, 2024

Het gekste moment van de wedstrijd? Dat kwam aan het begin van de tweede helft. De ref van dienst was namelijk even vergeten wie er in de eerste helft had afgetrapt, en ook de spelers leken het niet zeker te weten.

Uiteindelijk haalde hij de twee kapiteins bij zich om uitsluitsel te geven. Zulte Waregem mocht uiteindelijk aan de tweede helft beginnen. Toch wel een ferm geval van comedy capers.