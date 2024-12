"Trendsetter": Stijn Stijnen voert elk jaar in november bijzondere regel in bij Patro Eisden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De perceptie heeft Stijn Stijnen alvast niet mee. Zijn aanpak lijkt echter te werken, met een gedeelde derde plaats tot gevolg.

De ex-doelman van Club Brugge is als trainer aan de slag bij tweedeklasser Patro Eisden. Daar regeert hij met ijzeren hand.

“Wie mijn autoriteit tracht te breken, haal ik uit de groep, ik zet die op een ludieke manier op een schavotje, maar tegelijkertijd is mijn boodschap ernstig”, vertelt Stijnen in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Peoplemanagement is een wirwar van duizend en één dingetjes. Ik wandel bijvoorbeeld vijftig keer per dag door de gang van de kleedkamer. Om te observeren, om te luisteren, om mijn arm over een speler te slaan…”

Soms gaat Stijnen heel erg ver in zijn regels. Zo mag er vanaf 1 november, de start van het griepseizoen, niemand van de spelers nog een hand geven aan elkaar of de staff.

“Want ik ken dat: ééntje heeft een snotneus, hij geeft een ander een hand, en de volgende dag is die ziek, en moet ik mijn ploeg veranderen. Mensen van buiten de club — leveranciers, catering… — wordt de toegang tot spelersruimtes ontzegd.”

Dat deed Stijnen naar eigen zeggen al vlak voor de uitbraak van de coronacrisis. “Ineens zeiden al die virologen: ‘Geen handen meer schudden.’ Patro was een trendsetter…”