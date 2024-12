Philippe Albert schuift totaal onverwachte naam naar voren om Tedesco op te volgen

Veel mensen geloven nog steeds dat Domenico Tedesco binnenkort ontslagen wordt. De bondscoach heeft voor velen zijn laatste match al gehad met de Rode Duivels.

Een zwak EK en een nog slechtere beurt in de Nations League. Voor veel voetballiefhebbers is het een uitgemaakte zaak dat de opdracht van Domenico Tedesco als bondscoach erop zit.

Vincent Mannaert, de nieuwe technische directeur van de voetbalbond, moet de evaluatie van Tedesco regelen. Daarna is het aan de voetbalbond zelfs om te beslissen wat er gebeurt.

Voor Marc Wilmots moet Tedesco opstappen. Hij ziet drie mogelijke opvolgers voor de Duitser: Vincent Kompany, Karel Geraerts en Philippe Clement.

Die twee laatste namen deden al geregeld de ronde, maar de kans dat Vincent Kompany de job van bondscoach zal aannemen is voor veel mensen onbestaande.

“Vincent Kompany, dat is niet mogelijk”, klinkt het in La Tribune. “Karel Geraerts is iemand met wie ik heb samengewerkt en die ook heel goed is. Hij kent het Belgische voetbal goed en ik heb gezien hoe hij de druk voor 60.000 mensen aankan. Clement zou ook een goede keuze zijn.”

Philippe Albert vindt dat Hein Vanhaezebrouck ook een goede keuze zou zijn, maar hij denkt zelf vooral aan… Marc Wilmots. “Ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij de juiste persoon is voor de job op dit moment. Hij heeft het al een keer gedaan!”