Een probleem met Pep Guardiola? Kevin De Bruyne verduidelijkt zelf de situatie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City won woensdag met 3-0 van Nottingham Forest. Met niemand minder dan Kevin De Bruyne in de basiself.

Het heeft de terugkeer van Kevin De Bruyne en Jérémy Doku in de basiself gevergd voordat ze bij Manchester City weer konden lachen. De twee Rode Duivels waren beslissend tegen Nottingham, waardoor het team een einde kon maken aan een reeks van zeven wedstrijden zonder overwinning.

Op persoonlijk vlak begon De Bruyne ook ongeduldig te worden. Terug van zijn nieuwe spierblessure een maand geleden, maakte hij vijf invalbeurten zonder terug te keren in de basisopstelling. Dit baarde zorgen.

Geen probleem met Guardiola

Sommigen, zoals Jamie Carragher, consultant voor Sky Sports, zagen zelfs een probleem met Guardiola: "Hij is in mijn ogen de beste speler van Manchester City van de afgelopen vijf seizoenen, maar begint aan geen enkele wedstrijd. Er klopt iets niet tussen De Bruyne en Guardiola", zei de voormalige Liverpool-speler.

KDB heeft van zijn terugkeer gebruik gemaakt om de zaken duidelijk te maken: "Er zijn nooit problemen geweest tussen Pep en mij. Hij weet dat ik het moeilijk heb gehad met een sporthernia. Ik had pijn en voetbalde niet comfortabel. Hopelijk blijft de pijn weg en dan komt het wel goed", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws

"Ik voelde me echt goed begin dit seizoen, en ik kan nog een verschil maken. Ik werk nu hard om terug te komen. Het gaat ook beter, maar voorlopig gaat het nog met ups en downs. Het gaat erop vooruit. Het enige wat ik had kan doen is hard blijven werken en proberen goeie resultaten te halen. Hopelijk voel ik binnenkort terug minder pijn, dan komt alles goed", besluit hij.