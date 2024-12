🎥 Mbappé gaat opnieuw in de fout en neemt alle verantwoordelijkheid op

Het zijn niet de weken van Kylian Mbappé. Na zijn strafschopmisser tegen Liverpool ging hij nu ook tegen Athletic Club in de fout vanop 11 meter.

Vorige week woensdag miste Mbappé een strafschop tegen Liverpool in de Champions League. Ook nu ging het weer fout. De Fransman miste nu een penalty tegen Athletic Club en Real Madrid verloor met 2-1.

Twee strafschoppen missen in acht dagen tijd, het is een wreed lot voor de superster van de Koninklijke. De kans lijkt groot dat hij de volgende elfmeters aan zich laat voorbij gaan.

Na afloop van de wedstrijd verontschuldigde Mbappé zich bij de Madrileense supporters voor zijn dure misser. “Dit is een slecht resultaat voor ons”, begon hij zijn betoog.

“Ik heb een grote fout gemaakt in een wedstrijd waarbij elk detail telt. Ik neem er de volledige verantwoordelijkheid voor”, ging de Fransman verder.

Hij zit in Spanje duidelijk in een vormdip. “Het is een moeilijk moment voor mij, maar het is nu de beste gelegenheid om iets aan die situatie te veranderen en te tonen wie ik echt ben.”