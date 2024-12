Doet Vincent Mannaert waar héél véél fans op hopen? 'Michel Preud'homme is gecontacteerd door Belgische voetbalbond om nieuwe bondscoach te worden'

Vincent Mannaert is zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor België in alle stilte gestart. De nieuwbakken sportief directeur van de KBVB heeft zijn voornaamste kandidaat al gecontacteerd. Zijn naam? Michel Preud'homme.

Voor alle duidelijkheid: Domenico Tedesco is nog steeds de Belgische bondscoach. En we schreven eerder al dat hij dat ook wellicht zal blijven tot na het Nations League-tweeluik tegen Oekraïne. Het lijkt vreemd, maar de KBVB heeft er alle redenen toe.

Wie wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels? RTBF weet dat Vincent Mannaert in alle stilte zijn zoektocht is gestart. Michel Preud'homme staat helemaal bovenaan de lijst én is reeds gecontacteerd door de Belgische voetbalbond.

© Photonews

Verrassend is dan enerzijds wel, maar anderzijds ook helemaal niet. Preud'homme gaf eerder al aan dat hij met pensioen is, maar de deur voor de Rode Duivels heeft hij nooit dichtgegooid. Meer zelfs: hij is een kinderdroom van de succesvolle coach.

Het is dan weer héél logisch dat Mannaert aan MPH denkt. De voormalige bestuurder van Club Brugge stelde Preud'homme destijds aan bij blauw-zwart. Onder zijn Luikse bewind won Club Brugge titel na titel en prijs na prijs.

Wie wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels?

Ook Hein Vanhaezebrouck en Philippe Clement staan op de lijst met potentiële selectieheren voor onze nationale ploeg. Al is het nu vooral afwachten of Preud'homme het ziet zitten om België naar het WK in 2026 te leiden.