Een héél opvallende regeling op z'n Belgisch? 'Beslissing rond Tedesco is genomen, maar... bondscoach van de Rode Duivels blijft (nog even) op post'

Is de teerling geworpen? Domenico Tedesco heeft geen toekomst meer als bondscoach van de Rode Duivels. Al zal de selectieheer dit jaar niét meer de laan worden uitgestuurd.

Vincent Mannaert is sinds maandag aan de slag als technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Ook de voormalige bestuurder van Club Brugge heeft de voorbije weken geconcludeerd dat Domenico Tedesco geen draagvlak meer heeft als bondscoach van de Rode Duivels.

Volgens Het Nieuwsblad zal de officiële communicatie - ook Tedesco is nog niet op de hoogte gebracht - nog niet meteen volgen. De KBVB wil nog enkele wedstrijden doorgaan met de bondscoach. En dat heeft een héél specifieke reden.

© photonews

In maart spelen de Rode Duivels barragewedstrijden om in groep A van de Nations League te blijven. De Belgische voetbalbond wil tot dan doorgaan met Tedesco. Die extra maanden zorgen er immers voor dat de ontslagvergoeding een pak lager is én dat er rustig kan worden gepraat met potentiële kandidaten.

In die optiek werd eveneens beslist om Tedesco niet mee te nemen naar de loting van de WK-kwalificatiecampagne richting het WK in 2026. Het is uiteraard wél de bedoeling dat die campagne zal worden aangevat met een nieuwe coach.

Wanneer vertrekt Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels?

Tedesco is officieel niet op de hoogte, maar de bondscoach voelt de bui uiteraard al hangen. In een nog beter scenario klopt er in tussentijd een geïnteresseerde club aan voor de bondscoach. Wedden dat de Belgische voetbalbond hem gratis wil laten vertrekken?