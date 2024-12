Het intrigerende seizoen van KAA Gent: "Het is de omgekeerde wereld"

KAA Gent speelt een bijzonder gek seizoen. Sommige wedstrijden speelt het heel goed, maar pakt het geen punten. Andere matchen lijkt het voetbal bij momenten nergens naar, maar wordt wél gewonnen. Wat heb je het liefst? Een combinatie van beiden natuurlijk, maar dat krijg je niet op bestelling.

Elke keer als er wat druk op de ketel komt bij KAA Gent, dan winnen ze op een of andere manier hun wedstrijd. Een maand of drie geleden hadden ze verlengingen nodig om Europees de League Phase te kunnen halen.

Eindelijk loon naar werken

En nu staan de Buffalo's in de top-6 op amper een puntje van de vierde plaats na een deugddoende zege tegen STVV. Groots was het voetbal niet, maar door de 2-0 zege is er dus wel opnieuw wat ademruimte voor Wouter Vrancken en co.

"De laatste weken was het spel goed, maar de uitslagen niet, nu is het de omgekeerde wereld. Uiteindelijk krijgen de jongens zo wel wat ze verdienen", aldus Wouter Vrancken in zijn flashinterview na de wedstrijd.

Controle en organisatie

"Bij momenten verloren we soms de controle, gelukkig stond onze organisatie steeds goed. Iedereen werkt heel hard, dit is een beloning. Mijn spelers zijn nog relatief jong, fysiek en mentaal hebben ze hun karakter getoond vanavond."

Een gevoel dat gedeeld werd door uitblinker (andermaal) Mathias Delorge: "Neen, het was niet onze beste match. Nu pakken we wel de drie punten en dat is het belangrijkste, want de afgelopen weken was het vaak anders. Dit is goed voor ons gevoel."