En de opties zijn al beperkt: KRC Genk moet smaakmaker mogelijk missen, al is er ook een heel grote opsteker

Er is goed nieuws en er is slecht nieuws voor Thorsten Fink bij KRC Genk. Luca Oyen maakte na maanden zijn rentree bij de B-ploeg, maar met Bonsu Baah is er mogelijk opnieuw een sterkhouder buiten strijd.

De kans dat Bonsu Baah dit weekend kan spelen? Die lijkt niet te groot. En Fink heeft al niet al te veel opties op de flanken, want ook Sor is nog buiten strijd. Zaterdag volgt een medische check.

Over naar de B-kern dan? RAAL La Louvière ging vorig weekend nog op en over Jong Genk, dankzij goals van Eyongo in de 84ste minuut en Maisonneuve in de 88ste minuut. De drie punten bleven dus in Henegouwen.

Oyen is terug

Toch was er toen ook goed nieuws voor Genk. Er was namelijk de rentree van Luca Oyen (21), die een halfuur mocht meedoen bij Jong Genk.

🤗 | Het is goed om je opnieuw op het veld te zien, Luca Oyen! 🙌💎 #RALGNK pic.twitter.com/TVIIK55X17 — DAZN België (@DAZN_BENL) December 7, 2024

Hij scheurde zo'n acht maanden geleden zijn voorste kruisbanden tegen Standard. Oyen is nu dus weer helemaal fit. Mogelijk zit hij dit weekend zelfs al in de selectie van de A-kern tegen Club Brugge.

"Bonsu Baah heeft nog wat hinder. Als hij er niet bij kan zijn, komt Luca Oyen in de kern. In principe heeft hij nog wat meer ritme nodig, maar Luca kan een halfuur spelen indien we hem nodig hebben", aldus Thorsten Fink over de hele zaak volgens Het Belang van Limburg.