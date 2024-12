Drie levensbelangrijke wedstrijden wachten op Cercle Brugge, dat niet hinkt op twee gedachten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voor Cercle Brugge volgen dit kalenderjaar nog drie hele belangrijke wedstrijden. In elk van die matchen staat er echt wel wat op het spel. De Vereniging liet dit seizoen al mooie dingen zien, nu is het zaak om ook eens wat te doen met dat overwicht.

"We waren blij geweest met de drie punten maar lieten hen na een goed begin in de match komen", vatte Thibo Somers het goed samen. Al beseft hij ook dat het niet makkelijk is voor de nieuwe coach, die voor de leeuwen is gegooid.

Vooraf teken je voor 4 op 6, maar ...

Somers wordt in zijn analyse bijgetreden door Christiaan Ravych: "Vooraf teken je voor 4 op 6 tegen een ploeg als Gent, maar achteraf is er misschien wel wat ontgoocheling." En coach Feldhofer zelf? Die was tevreden met hoe zijn ploeg reageerde, ook na de 1-0 achterstand.

De hoofdblessure van Nunes was een omslagpunt: "Het veranderde veel en Gent werd beter. Onze attitude was goed, we pakken een goed gelijkspel. Nu op naar de volgende wedstrijden."

Drie levensbelangrijke wedstrijden in 2024 nog

Die kondigen zich snel aan. Donderdag wordt gespeeld tegen Basaksehir, daarna nog tegen OH Leuven en op Dender in de competitie. Als het meezit? Dan kan de top-8 in Europa bestendigd worden én kan er aansluiting gevonden worden met de top-12.

Als het tegenzit? Dan wordt het programma na Nieuwjaar nog drukker en spannender. "Het is wel vaker dat we eigenlijk dominant spelen en verdienen te winnen, maar dat niet doen. Alle matchen zijn nu belangrijk. Tegen Basaksehir kunnen we de top-8 veilig stellen en zo een ronde 'rust' krijgen. Ik zal er klaar voor zijn", aldus Hannes Van der Bruggen.