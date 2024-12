Na interesse in Charles De Ketelaere: 'Liverpool heeft oog laten vallen op groot Belgisch talent van 17 jaar'

Liverpool heeft het in de Belgen gezien als we de laatste geruchten mogen geloven. Eerst kwam het nieuws naar buiten dat de club interesse zou hebben in Charles De Ketelaere, maar nu ook nog in een jonge Belgische spits.

De Belgen zijn weer populair aan het worden bij Liverpool, zo lijkt. Eerder kwam het nieuws naar buiten dat The Reds interesse zouden hebben in Charles De Ketelaere. Maar daar blijft het niet bij. Volgens The Daily Mail zou Liverpool zijn oog hebben laten vallen op Trey Samuel-Ogunsuyi, een jonge Belgische spits. Momenteel komt de 17-jarige uit voor Sunderland, waar hij voornamelijk bij de beloften speelt. Dit seizoen scoorde hij twee keer in twee wedstrijden bij de U18 en vijf keer in vijf wedstrijden bij de U23. Verder mocht Samuel-Ogunsuyi al enkele keren plaatsnemen op de bank bij de A-ploeg in de Championship. Momenteel is hij ook actief bij de U19 van de Rode Duivels.