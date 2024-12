Hij werd verrassend Rode Duivel... en binnenkort al in de Premier League?

Norman Bassette is recentelijk in de schijnwerpers geplaatst door Rode Duivel te worden, tot grote verrassing van iedereen. Zou dit hem kunnen helpen om een ​​stap vooruit te zetten in zijn carrière?

Norman Bassette (20 jaar) is Rode Duivel. Hoe ongelooflijk het ook mag zijn, het is een feit en wat er ook gebeurt in de carrière van de jonge aanvaller van Coventry City, niemand kan hem dat afnemen. Maar Bassette heeft een echt potentieel, dat hij al had laten zien bij KV Mechelen. Ondanks een blessure die zijn ontwikkeling heeft vertraagd, heeft Bassette toch een interessante transfer verdiend naar de Championship. Dit seizoen speelde hij 12 wedstrijden met Coventry, waarbij hij zijn eerste doelpunt in november scoorde. Het feit dat Tedesco de jonge Bassette heeft opgeroepen vanwege de reeks afmeldingen bij het nationale team, heeft misschien een positief effect gehad op zijn marktwaarde. Volgens verschillende Engelse bronnen tonen Premier League-clubs interesse in de aanvaller van Coventry City. Daily Mail beweerde recentelijk dat Newcastle United zijn situatie nauwlettend in de gaten hield, en nu meldt het medium Football League World dat Brighton & Hove Albion ook erg geïnteresseerd is. Bassette werd voor 2,7 miljoen euro door Coventry overgenomen en wordt door Transfermarkt geschat op 2 miljoen euro. Na een seizoensstart op de bank is de voormalige speler van Malinwa nu een vaste waarde in de Championship.