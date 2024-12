Voormalige smaakmaker van De Rouches met openlijke sollicitatie: "Als Standard mijn hulp vraagt zal ik meteen komen"

Ole Martin Arst is al sinds 2003 weg bij Standard, maar de Noor draagt Sclessin nog steeds een héél warm hart toe. Het doet de voormalige sterkhouder dan ook pijn dat zijn club diep is weggezakt. Al staat hij open om mee aan de oplossing te werken.

Hoe we op een interview met Ole Martin Arst zijn gekomen? Simpel, komende zondag staat het duel tussen Standard en KAA Gent op het menu. En laat dat nu net de twee Belgische clubs zijn waardoor de Noor heeft gespeeld.

"Ik volg de Belgische competitie nog steeds op de voet", verrast Arst. "Vooral toen Ronny Deila aan de slag ging bij Standard en Club Brugge ben ik de wedstrijden opnieuw actiever gaan volgen."

© photonews

"Meer zelfs: ik had zelfs regelmatig contact met Deila toen hij bij Standard aan de slag was", lacht de voormalige spits. "Ik was er niet mee akkoord dat hij naar Brugge is gegaan. Dat heb ik hem ook gezegd. (lacht) Ik vroeg hem letterlijk waarom hij vertrek. Hij was bij Standard iets aan het opbouwen."

Arst beseft ook dat Deila de blauw-zwarte trein niet kon laten passeren. "Achteraf is het gemakkelijk om erover te praten, hé. We kennen ondertussen het einde van dat verhaal. Bij de start dacht Deila simpelweg dat hij een nog mooier verhaal kon schrijven bij Club Brugge."

Terugkeer in de maak?

Arst kijkt ondertussen met weemoed naar Standard. "Opgelet! De club heeft mooie tijden gekend sinds mijn laatste wedstrijd (in 2003, nvdr.) daar. Maar de laatste jaren waren niet prettig om te zien, hé. Ik hoop dat ze snel de oplossingen vinden en dat Standard opnieuw kan bouwen."

"Ik sluit een terugkeer zelf ook niet uit", besluit Arst met een laatste verrassing én spontane sollicitatie. Ik zou meteen ja zeggen als een club als Standard mijn hulp nodig heeft. Geef die boodschap dus maar door." (lacht)