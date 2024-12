Een onverwachte terugkeer voor Sergio Conceição? De voormalige speler van Standard heeft zijn beslissing genomen

Sinds het einde van zijn avontuur bij FC Porto zit Sergio Conceicao zonder club. Hij werd in verband gebracht met een terugkeer naar FC Nantes.

Sinds juni van dit jaar zit Sergio Conceicao zonder club. Hij werd genoemd bij verschillende clubs. Het leek erop dat hij bij Marseille zou belanden, maar uiteindelijk werd Roberto De Zerbi daar aangesteld.

Recentelijk bracht Ouest France een nogal verrassend bericht naar buiten: FC Nantes wil de Portugees terughalen. Voorzitter Waldemar Kita zou onderhandelingen zijn gestart.

Conceicao, voormalig speler en ex-assistent-trainer bij Standard, slaagde erin om de club in 2016 van de degradatie te behoeden tijdens zijn eerste periode als hoofdtrainer bij Nantes.

Sergio Conceição gaat niet naar Nantes

Een terugkeer die uiteindelijk niet zal plaatsvinden. Volgens informatie van Ouest France, L'Equipe en RMC Sport, hebben Conceicao en zijn entourage de avances van FC Nantes afgewezen.

De club staat momenteel 14e in de Ligue 1 en is op zoek naar een opvolger voor Antoine Kombouaré. Een andere piste die wordt genoemd, is die van Habib Beye.