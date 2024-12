Tottenham-coach Ange Postecoglou laat zich opmerken met wel heel straffe uitspraken

Trainers komen vaak onder druk te staan. Tottenham-coach Ange Postecoglou deed daar nu wel een zeer bijzondere uitspraak over...

Wanneer het slecht gaat bij een voetbalclub is de kop van de coach de eerste die rolt. Trainers komen vaak onder druk te staan wanneer de verwachtingen van de club niet worden ingelost.

In de Premier League werden vorig weekend weer twee trainers ontslagen. Russell Martin bij Southampton dat laatste staat en Gary O’Neil bij Wolverhampton.

Ook Tottenham-coach Postecoglou staat flink onder druk wegens tegenvallende resultaten. Hij deed wel een zeer straffe uitspraak in aanloop naar de wedstrijd tegen Manchester United. Hij vergeleek zijn job met die van premier.

"Hoe vaak hebben zij verkiezingen?", beogn hij volgens Het Nieuwsblad. "Wij hebben die elk weekend. Onze job is de moeilijkste, in welke sector dan ook. En daar reken ik politiek bij. Onze opdracht is vaak kort, en zeer afhankelijk van de resultaten. Bijna geen enkele trainer komt ongeschonden uit deze omgeving."

"We hebben in onze samenleving elke vorm van respect verloren", gaat hij verder. "Je hebt een job, maar overal verschijnen al andere namen die jouw job kunnen overnemen, terwijl je nog op je plekje zit."

"We zijn zo snel om mensen in de prullenmand te gooien en verder te gaan, zonder daarbij na te denken of ons zorgen te maken. Ik weet dat coaches ook in het verleden werden ontslagen, maar het gaat allemaal steeds verder. Ik denk dat we niet mogen vergeten dat we allemaal mensen zijn", besluit hij.