Dan toch een happy end na lastig sprookje? Een maand geleden nog bij Deinze, nu beslissend in Lokeren - Beveren

Beveren heeft met 0-1 gewonnen van Lokeren. Lennart Mertens heeft zijn eerste doelpunt gescoord voor zijn nieuwe team. Een tijdje geleden speelde hij nog bij het geplaagde Deinze.

In september lanceerde Lokeren zijn seizoen door de eerste overwinning te behalen in de Wasico tegen Beveren. Een wedstrijd die veel betekende in de regio, waar de derby jarenlang niet gespeeld was, met name vanwege het faillissement van Lokeren.

De wedstrijd van zondagmiddag in Daknam stond dan ook met stip in de agenda van de supporters van beide clubs. Slechts één doelpunt was nodig om de uitkomst van de wedstrijd te bepalen.

1️⃣ | Lennart Mertens inscrit son premier but pour le SK Beveren dans le Wasico ! 🔵🟡 #LOKSKB pic.twitter.com/LpVEDWlp5K — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 22, 2024

Het doelpunt werd gescoord aan het einde van de eerste helft. Na een vrije trap die werd weggewerkt door de verdediging van Lokeren, dook Lennart Mertens op in de rug van de verdediging om de 0-1 binnen te schieten.

Mertens met een perfect getimed eerste doelpunt

Een mooi verhaal voor de doelpuntenmaker van de dag, die een maand geleden bij de club arriveerde na het faillissement van Deinze. Vanzelfsprekend nam Lokeren de tweede helft in handen door aan te dringen, maar ze vonden geen opening.

Dit stelde de bezoekende supporters in staat om feest te vieren in Daknam. Beveren bevestigt zo zijn plek in de top 6, terwijl Lokeren slechts vier punten verwijderd is van de degradatiezone.