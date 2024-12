Alweer nieuwe tegenslag voor Roméo Lavia bij Chelsea

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Chelsea speelt donderdag tegen Fulham in de Premier League. Het zal zonder Romeo Lavia moeten.

Na een seizoen 2023-2024 dat bijna volledig in het teken stond van blessureleed, is Romeo Lavia (20) dit seizoen weer terug bij Chelsea. Maar toch nog niet helemaal.

De jonge Rode Duivel heeft 10 wedstrijden in alle competities gespeeld. Hij heeft echter alweer 8 wedstrijden gemist door blessures.

Net als de vorige keer tegen Brentford zal Lavia ook deze donderdag tegen Fulham niet inzetbaar zijn. Dat terwijl zijn coach Enzo Maresca had aangegeven dat hij wel zou kunnen spelen.

"Romeo is nog steeds herstellende. Hij is veel beter, hij staat op het veld en hij werkt, maar helaas is hij niet klaar voor de wedstrijd", vertelde Maresca op de persconferentie.