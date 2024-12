De nieuwe uitdaging van Sergio Conceiçao (ex-Standard) komt in zicht: terugkeer naar Italië door de grote poort

Het is officieel: Paulo Fonseca is niet langer de trainer van AC Milan. Zijn ontslag kwam niet als een verrassing, en zijn opvolger lijkt al bekend: Sergio Conceiçao zal zijn landgenoot vervangen, met een enorme uitdaging voor hem.

Wat een verschil enkele weken kunnen maken! Begin december werd Sergio Conceiçao, die sinds 30 juni zonder contract zat na zijn vertrek bij FC Porto, beschouwd als de nummer 1 kandidaat om het roer bij... FC Nantes over te nemen, dat op dat moment 17e stond in Ligue 1. In 2016 was de Portugees ook al aan het roer gekomen bij de Franse club die toen in de gevarenzone verkeerde, en hij redde hen van degradatie.

Hoe is het mogelijk dat een coach van dat kaliber, die in 7 jaar tijd 11 trofeeën won bij FC Porto, genoemd wordt bij de 17e in Ligue 1? Dit is uiteraard te verklaren door de sterke band tussen Waldemar Kita, de president van Nantes, en zijn voormalige trainer, wat het gerucht geloofwaardig maakte. Maar hoe loyaal en romantisch de voormalige Standard-speler ook is, hij is zich ook bewust van zijn kwaliteiten en het risico dat hij zou lopen om, na 6 maanden pauze, een Nantes in de problemen over te nemen.

Fonseca ontslagen: het zat eraan te komen

Sergio Conceiçao heeft dus nee gezegd tegen een terugkeer naar Nantes, in afwachting van een nieuwe kans. En het is waarschijnlijk dat hij wist dat deze zou komen. Begin december was het namelijk al duidelijk dat de situatie van Paulo Fonseca bij AC Milan allesbehalve stabiel was.

Het gelijkspel dit weekend tegen Roma was niet eens de “druppel” die de Milanese leiding tot actie zou hebben aangezet. Zoals Eurosport-journalist Guillaume Maillard-Pacini opmerkt, "wisten ze in Milaan al lange tijd dat Fonseca ontslagen zou worden, ongeacht het resultaat van de wedstrijd."

Paulo Fonseca hield zich echter aan zijn mediaverplichtingen na de wedstrijd, en de officiële aankondiging viel pas maandagochtend: de Portugees moet vertrekken. De komst van Sergio Conceição zou nog voor het nieuwe jaar aangekondigd kunnen worden. Hij zou er een contract voor 6 maanden ondertekenen, met een optie voor het volgende seizoen als de resultaten goed zijn.

Sergio Conceiçao staat dus misschien voor de grootste uitdaging van zijn carrière. Hoewel FC Porto een reus is in het Portugese voetbal, is het aura van AC Milan ongeëvenaard – en de tweevoudig trainer van het jaar in de Portugese competitie zal voor het eerst als coach in Italië aan de slag gaan, het land waar hij het grootste deel van zijn carrière doorbracht.

Alleen... Conceiçao, die bekend staat als iemand die zeer loyaal is en gehecht aan zijn kleuren, trekt naar de grote rivaal van Inter Milan, waar hij meer dan 150 wedstrijden speelde. Zijn grootste Italiaanse successen behaalde hij met Lazio (Europese beker in 1999, Serie A in 2000), maar ook de supporters van Inter waardeerden hem.

Het zal niet lang duren voordat we weten welk onthaal zijn voormalige publiek voor hem in petto heeft, aangezien de derby gepland staat voor 2 februari. Maar voordat dat gebeurt, staat er voor Sergio Conceiçao een andere zeer bijzondere wedstrijd op het programma. Zijn allereerste als coach van AC Milan zal namelijk al op vrijdag 3 januari zijn, in de halve finale van de Coppa Italia, tegen Juventus… waar zijn zoon Francisco speelt.