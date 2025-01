Ongeziene terugkeer? Gewezen speler Standard op weg naar verrassende JPL-club

Merveille Bokadi had geen club gevonden na het einde van zijn contract bij Standard afgelopen zomer. Hij werd genoemd in Turkije, maar zou nu op weg zijn naar een nieuwe Belgische club. Toch wel enigszins verrassend te noemen.

Merveille Bokadi heeft niet meer gespeeld sinds zijn contract bij Standard afgelopen zomer afliep. De 28-jarige verdediger werd kort in verband gebracht met Turkije en meer bepaald Erzurumspor in september vorig jaar, maar dat draaide uiteindelijk op niets uit.

De voormalige Rouche zou nu echter wel eens in België kunnen landen. Volgens de informatie van Sacha Tavolieri vergezelde Bokadi namelijk Dender tijdens hun winterstage. Het doel is uiteraard om de promovendus te overtuigen hem een kans te geven.

Bokadi naar Dender?

Merveille Bokadi was op jonge leeftijd in 2017 bij Standard gekomen vanuit TP Mazembe, en was daar in de loop der jaren een steunpilaar geworden. In 8 jaar bij de Rouches speelde hij 150 wedstrijden. Afgelopen seizoen verdween hij echter van de radar onder Ivan Leko in de tweede helft van het seizoen.

Zijn laatste wedstrijd dateert al van 26 januari, bijna een jaar geleden. Als Dender hem een contract aanbiedt, zal dat pas gebeuren nadat het gerustgesteld is over zijn fysieke gesteldheid, cruciaal voor het spel dat de sterke Congolees speelde.

Als Bokadi echter weer op het niveau van zijn succesvolle Luikse jaren komt, zou hij een bijzondere toevoeging kunnen zijn om de transferperiode van Dender te starten. Het blijft afwachten of de Congolese international (29 caps) indruk zal maken tijdens zijn proefperiode op stage.