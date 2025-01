Ervaren verdediger met verleden bij Beerschot en Deinze laat lucratieve buitenlandse aanbiedingen schieten en trekt naar nieuwe Belgische club

Hij speelde ooit bij WS Woluwe en Beerschot, maar zat sinds een maand geleden zonder club door het failliet van KMSK Deinze. Er waren aanbiedingen uit het buitenland, maar hij koos voor een opmerkelijke nieuwe ploeg.

Denis Prychynenko is op zijn 32e toe aan een nieuwe uitdaging in ons land. Na Woluwe, Beerschot en Deinze is dat Lokeren-Temse in de Challenger Pro League geworden.

Lucratieve voorstellen

Met dat team wil hij zorgen voor de redding in hun eerste seizoen in de Challenger Pro League en daarna mogelijk ook nog wat hoger gaan mikken. De ervaren verdediger kan daarvoor van groot belang zijn.

En Prychynenko zelf wilde klaarblijkelijk graag in ons land blijven. "Ik kon naar Kazachstan en Japan, waar de voormalige CEO van Deinze, nu een club leidt", aldus de verdediger in Het Nieuwsblad.

Appartement in Antwerpen

"Het waren allemaal financieel heel interessante voorstellen. Veel beter dan wat Lokeren-Temse kon bieden, maar ik wil voorlopig niet weg uit België. Ik woon in Antwerpen, waar ik vijf jaar geleden een appartement kocht."

"Ik voel dat dit een goed georganiseerde club is met goede spelers. Helemaal anders dan wat we bij KMSK Deinze de laatste maanden beleefden. Van sfeer was er daar helemaal geen sprake meer", aldus nog Prychynenko. Hij lijkt klaar voor zijn nieuw avontuur in de Challenger Pro League, zoveel is duidelijk.