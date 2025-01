'Cijfers op tafel: deze winst maakt voetbalbond door Tedesco pas deze maand te ontslaan'

Domenico Tedesco is aan zijn laatste dagen als bondscoach bezig. Hier en daar is te horen dat er volgende week een nieuwe trainer aangesteld zal worden.

Het zwakke EK en een teleurstellende campagne in de Nations League werden bondscoach Domenico Tedesco uiteindelijk fataal. Al is hij officieel nog altijd in dienst.

Daarvoor is een goede reden. Volgens de kranten van Sudpresse heeft dat allemaal te maken met de ontslagvergoeding waar de Duitser recht op heeft als hij aan de deur wordt gezet.

Volgens de krant had een ontslag vlak na het EK ‘slechts’ 850.000 euro gekost. De ontslagvergoeding liep in de periode tot eind vorig jaar dan weer op tot 1.500.000 euro.

Ondertussen is Vincent Mannaert al druk op zoek naar een opvolger, maar Tedesco blijft in dienst om de ontslagpremie te laten dalen.

Volgens de Waalse kranten zakt die premie ondertussen naar om en bij het 1.000.000 euro. De voetbalbond zou het bedrag na overleg met Tedesco zelfs nog wat willen laten zaken. Of hij daar ook toe bereid zal zijn is maar zeer de vraag.