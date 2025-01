Op deze manier nam Domenico Tedesco afscheid van Belgische voetbalbond en medewerkers

Domenico Tedesco werd ontslagen als bondscoach. Hij nam na zijn ontslag afscheid van de Belgische voetbalbond.

Domenico Tedesco is niet langer bondscoach van de Rode Duivels. Sinds vandaag weten we ook dat Rudi Garcia zijn opvolger is. De Duitser nam volgens Het Laatste Nieuws met een email afscheid van de top en de medewerkers van de Belgische voetbalbond.

Hij sprak van een intense tijd waarbij hij met zijn staf veel wondermooie momenten heeft beleefd. Hij vond het ook jammer dat er niet op een andere manier afscheid genomen kon worden, want hij had graag tegen iedereen persoonlijk dankjewel willen zeggen.

Tedesco bedankte volgens de krant ook iedereen voor hun steun, loyauteit, warmte en passie die hij tijdens zijn aanstelling voelde.

“Iets wat we nooit zullen vergeten. Dit afscheid valt ons ook echt zwaar. Ik stapte steeds met veel plezier het gebouw van de federatie binnen”, klinkt het.

De ondertekening deed hij met “Domenico Tedesco & Team”. Samen met Tedesco werden ook Andreas Hinkel, Max Urwantschky, Vladimir Cepzanovic, Umberto Tedesco en Luke Benstead aan de kant geschoven.