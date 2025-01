Radja Nainggolan heeft duidelijke mening over nieuwe bondscoach Rudi Garcia, waar hij al mee samenwerkte

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Radja Nainggolan heeft onder leiding van Rudi Garcia gespeeld tussen 2014 en 2016. De voormalige Rode Duivel is blij dat de Franse trainer onze nieuwe bondscoach is geworden.

Tussen 2014 en 2018 beleefde Radja Nainggolan vier mooie jaren in het shirt van AS Roma. De voormalige Rode Duivel speelde daar onder meer onder Rudi Garcia, gedurende twee seizoenen.

Als nieuwe topaankoop van Lokeren-Temse, een team dat strijdt tegen degradatie in de Challenger Pro League, is Il Ninja blij met de keuze van de Belgische Voetbalbond en hun nieuwe sterke man, Vincent Mannaert.

"In mijn ervaring is hij ook iemand die heel goed overeen kwam met zijn spelersgroep. Hij had een goeie band met zijn spelers, dus ik denk dat het ook zal klikken met ervaren spelers als Lukaku en De Bruyne", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

Volgens Radja Nainggolan is Rudi Garcia een ideale bondscoach om de overgang tussen de oude en de nieuwe generatie te verzekeren. "Het is natuurlijk niet makkelijk momenteel bij de nationale ploeg, waar hij een nieuwe toekomst moet vormgeven met enerzijds spelers die al lang meedraaien en altijd top zijn geweest en anderzijds jongeren."

"Je kan niet plots iedereen vervangen door jongeren. Hij moet een mix vinden tussen jong en minder jong, ervaren en minder ervaren. Ik denk wel dat hij daar goed in is", zegt Nainggolan nog.