Radja Nainggolan vrijgelaten onder voorwaarden, maar wél in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een criminele organisatie: advocaten komen met meer nieuws voor fans van Lokeren-Temse

Radja Nainggolan is vrijgelaten onder voorwaarden. De speler van Lokeren-Temse werd maandagochtend opgepakt in een onderzoek rond invoer van cocaïne via de Antwerpse haven.

Radja Nainggolan werd maandag plots opgepakt bij een huiszoeking in verband met een onderzoek naar invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Onderzoekers zeggen dat het om witwaspraktijken zou gaan.

Op dinsdag werd hij door de onderzoeksrechter ondervraagd, maar ondertussen is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Hij is wél in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een criminele organisatie, meldt VRT Nieuws.

"Hij is niet in verdenking gesteld voor drugsactiviteiten, niet voor handel, niet voor verkoop", laten zijn advocaten (de broers-Souidi) weten aan VRT. "Hij heeft mensen financieel ondersteund, omdat hij joviaal is."

"Nu kijkt men na of die mensen bepaalde dingen gedaan hebben die het zonlicht niet mogen zien. Ik geef geen bedragen, maar het is een peulschil als ik zie wat hij als voetballer verdiend heeft."

Onder voorwaarden vrijgelaten, maar volgens zijn advocaten geen speciale. Dat is goed nieuws voor Lokeren-Temse, want hij zou dan in principe gewoon kunnen blijven voetballen. "Fans van Lokeren-Temse kunnen slapen, hij kan er dit weekend zijn." Afgelopen weekend scoorde hij nog een olympisch doelpunt op zijn debuut voor zijn nieuwe club.