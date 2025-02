Hij heeft eindelijk zijn beslissing genomen! 'Frenkie de Jong heeft mondeling akkoord en weet waar hij volgend seizoen zal voetballen'

Frenkie de Jong wil bij FC Barcelona blijven. Meer zelfs: de Nederlandse middenvelder en de Catalaanse grootmacht naderen een akkoord. En dat is héél opvallend.

Enkele maanden geleden gaf niemand nog een cent voor een verlengd verblijf van Frenkie de Jong bij FC Barcelona. De Nederlander weigerde in te leveren - hij is nog steeds de bestbestaalde speler in La Liga - terwijl ook Barça hem liever kwijt dan rijk was.

We schreven eerder al dat alle partijen opnieuw rond de tafel zaten. Al betekende dat niet dat er ook een vergelijk zou komen. De salariseisen van de Jong bleven buitensporig.

El Mundo Deportivo weet dat de totale ommekeer nu wél een feit is. De middenvelder heeft een mondeling akkoord met Barcelona. Enkel de punten en komma's moeten nog op de juiste plaats gezet worden.

De Jong is uiteindelijk akkoord gegaan met een salarisverlaging. De Nederlander is ervan overtuigd dat het sportieve momenteel een groter belang heeft dan geld verdienen. Al is hier ook een kanttekening nodig. De middenvelder blijft één van de grootverdieners op Camp Nou.

Waar speelt Frenkie de Jong volgend seizoen?

De spreekwoordelijke witte rook wordt eerstdaags verwacht. En dat is niets te vroeg. Het huidige contract van de Jong loopt aan het einde van het seizoen af. Een transfervrij vertrek is op deze manier vermeden.