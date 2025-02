Toch niet mislukt bij Real Madrid: wat niemand verwachtte, had Eden Hazard al voorspeld

Eden Hazard heeft zijn tijd bij Real Madrid niet kunnen waarmaken, terwijl Vinicius zich wel heeft ontwikkeld tot een belangrijke speler. Waar onze Rode Duivel er niet in slaagde om Cristiano Ronaldo te doen vergeten, heeft de Braziliaan dat wel met verve gedaan.

Een jaar voordat Eden Hazard naar Real Madrid kwam, tekende Vinicius Jr. voor 45 miljoen euro bij de Koninklijke. Toen was hij pas 18 jaar oud en stond hij niet in de schaduw van Eden Hazard.

Vinicius had tijd nodig om zich aan te passen aan zijn eerste seizoen in Europa. Hij scoorde slechts twee doelpunten in zijn eerste La Liga-seizoen, mede door een gescheurde kruisband.

De keuze van Real Madrid bleek een slimme zet. Thibaut Courtois, die tegelijkertijd bij de club kwam, volgde de ontwikkeling van Vinicius van dichtbij. "Ik wist dat Vini goed zou worden, maar ik had niet verwacht dat hij zo ver zou komen”, zegt hij bescheiden in de podcast Rio Meets.

De gok van Real Madrid

Er was echter één persoon die het potentieel van Vinicius meteen zag: Eden Hazard. "De enige die tegen me zei: 'Wacht maar een paar jaar, je zult zien’, was Eden. Hij voelde meteen dat Vinicius iets speciaals had."

Hazard had gelijk: terwijl zijn carrière langzaam ten einde liep, bleef Vinicius zich ontwikkelen en is hij nu uitgegroeid tot een wereldster bij Real Madrid. Onlangs bereikte de Braziliaan de indrukwekkende mijlpaal van 100 doelpunten voor de Spaanse club.