Verrassend in een nieuwe rol, waarom dit misschien wel een van de beste vondsten van Standard dit seizoen is (ondanks duidelijk minpunt)

Klein van gestalte (1.71 m), de zijverdediger is door Ivan Leko in het driemansverdediging geplaatst. De voormalige Engelse jeugdinternational, op een positie die hij niet kende en in zijn eerste jaar in de Jupiler Pro League, maakt een heel goed seizoen door.

Aan het einde van vorig seizoen zag Ivan Leko bijna zijn hele eerste team vertrekken, wat hem dwong om veel jonge spelers van SL16 FC te laten debuteren, dat het voorgaande seizoen was gedegradeerd van de Challenger Pro League naar de D1 ACFF om zich voor te bereiden op dit nieuwe seizoen.

Onder hen waren onder meer Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet, Daan Dierckx, Léandre Kuavita, Soufiane Benjdida en Henry Lawrence. De jonge verdediger uit Londen kwam in de zomer van 2023 aan van Chelsea, nadat hij eerder uitkwam voor AFC Wimbledon en MK Dons, op huurbasis.

Henry Lawrence, een van de aangename verrassingen van het Standard-seizoen

Grotendeels opgeleid bij de Blues (kwam in 2009 aan en was slechts twee keer uitgeleend), kwam Lawrence als rechtsback binnen. Klein van stuk (1.71 m), de 23-jarige speler is snel en zijn dribbelkwaliteiten zijn bovengemiddeld voor verdedigers. Vooral aan het begin van het seizoen, bij gebrek aan een andere oplossing, zette Ivan Leko Lawrence in als onderdeel van het verdedigingstrio... een succesvolle gok.

Vaak opgesteld aan de linkerkant van de "3 achterin", maar ook in staat om meer naar rechts te spelen, verrast Lawrence door zijn vermogen om duels te winnen van spelers die fysiek veel imposanter zijn dan hij. In de Clasico was hij zeker niet te beschuldigen, gezien zijn optreden tegen Luis Vazquez, die 19 centimeter langer is dan hij en vaak met lange ballen werd bediend, moeilijk maakte.

"Hij is een grote fysieke spits. Maar ik heb al veel aanvallers ontmoet met een vergelijkbaar profiel en ik weet dat ik mijn spel moet aanpassen", zo vatte hij eenvoudig samen na de wedstrijd.

Hij behoudt zijn plaats in het basiselftal van Ivan Leko

Met een verrassend sterke Boli Bolingoli bij zijn terugkeer in de basis na een blessure en een Ibe Hautekiet die sinds het begin van het seizoen een andere dimensie heeft aangenomen, heeft het centrale duo van de Rouches uitstekend werk geleverd en was zeker niet te bekritiseren voor de twee goals die Anderlecht scoorde. Het was eerder Lazare Amani die moest uitstappen op Thorgan Hazard, terwijl Doumbia Angulo volledig vergat.

Dankzij het diepe blok dat Ivan Leko heeft neergezet, geeft Standard niet veel ruimte weg en Lawrence slaagt erin, dankzij onderscheppingen of door snel te draaien, bijna nooit in fouten te maken. En met zijn solide sprongkracht en zijn bereidheid om de confrontatie aan te gaan, aarzelt hij niet om duels aan te gaan wanneer de tegenstander de lucht inspeelt om de Rouches te verrassen.

Sinds het begin van het seizoen maakt Lawrence indruk door zijn vermogen om zich aan te passen aan een positie die niet de zijne is, terwijl hij niet echt het juiste "profiel" heeft en dit zijn eerste volledige seizoen in de eerste divisie is.

Een gratis aangekomen speler die een geweldige vondst is van het Luikse bestuur, en die naar verwachting doorgaat met speelminuten op te bouwen, aangezien de blessureproblemen in de verdediging van de Rouches nog niet zijn opgelost en Souleyman Doumbia, die als een concurrent voor hem kan worden gezien, niet in staat is om een reeks wedstrijden te spelen en teleurstelt wanneer hij zijn kans krijgt.