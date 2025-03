📷 Ondanks zijn leeftijd blijft Dries Mertens indruk maken en behoort hij zelfs tot het rijtje van de allergrootsten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dries Mertens blijft ondanks zijn leeftijd op hoog niveau spelen bij Galatasaray. De 37-jarige Belg speelt nog steeds een cruciale rol bij de Turkse topclub.

Dries Mertens is dit seizoen goed voor vier doelpunten en elf assists in de Süper Lig. In de Europa League heeft de 37-jarige Belg zelfs meer impact gehad met zes doelpunten en één assist.

Hoewel Mertens uitstekend presteert, heeft zijn marktwaarde dit seizoen een lichte daling doorgemaakt. Van 1,8 miljoen euro in de zomer is deze gezakt naar 1,5 miljoen euro, wat logisch is gezien zijn leeftijd.

Als we de lijst van spelers van 37 jaar en ouder bekijken, blijft Mertens met zijn marktwaarde van 1,5 miljoen euro binnen de top 15 wereldwijd staan. Dit toont aan dat, ondanks zijn leeftijd, Mertens nog steeds een van de meest waardevolle oudere spelers is in het huidige voetbal.

Natuurlijk wordt het lijstje weer aangevoerd door Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Beide heren hebben marktwaardes van 20 miljoen en 12 miljoen euro.

Voetbalpensioen in zicht voor Mertens?

Terwijl Mertens binnenkort de 38 jaar bereikt, lijkt zijn carrière wel stilaan ten einde te komen. Zijn contract loopt deze zomer in Turkije af. De voormalige Rode Duivel hoopt met een Turkse landstitel afscheid te nemen van zijn indrukwekkende carrière.